Врач развеял миф о чудодейственных свойствах водки

Терапевт Водовозов сообщил о риске смерти при употреблении водки в качестве лекарства

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По словам специалиста, алкогольный напиток не может заменить лекарственные препараты.

Вера в лечебные свойства водки может привести к летальному исходу. С таким заявлением в эфире радио Sputnik выступил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Он подчеркнул, что многие лекарственные препараты люди начали производить совсем недавно. До этого им приходилось поправлять здоровье с помощью подручных средств.

«Аптечные препараты в XVII–XIX веках могли себе позволить только очень обеспеченные люди, а для других была водка. Поэтому в свое время она использовалась и как обезболивающее, и как антисептик, и как другие лекарства», — отметил Водовозов.

Он добавил, что алкогольный напиток не может заменить лекарственные препараты. Специалист подчеркнул, что многочисленные проведенные исследования развеяли миф о ее чудодейственных свойствах.

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К примеру, многие люди пьют водку для помощи иммунитету. Однако хорошо описаны подавляющие иммунитет свойства этанола — основного действующего вещества. Заболевшему алкоголь лишь навредит.

«Этанол работает как депрессант, он приглушает деятельность нейронов. Высокая доза этого вещества может привести к остановке центров дыхания и сердечной деятельности», — отметил Водовозов.

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