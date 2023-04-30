ФСБ: вице-губернатора Петербурга Маневича убили по заказу Барсукова-Кумарина

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Markin

Российские правоохранители раскрыли громкое преступление, совершенное в 1997 году. По их версии его заказчиком выступил криминальный авторитет, известный как «ночной губернатор» Петербурга.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Маневич был убит в 1997 году по заказу лидера «тамбовской» организованной преступной группировки Владимира Барсукова-Кумарина. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России раскрыто совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ Санкт-Петербурга», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, один из двух преступников наблюдал за местом жительства Маневича и рассказывал о его передвижениях подельнику. Второй расстрелял автомобиль, в котором находился вице-губернатор.

«Получены признательные показания обоих фигурантов о подготовке и совершении убийства Михаила Маневича по заказу лидера так называемой „тамбовской“ преступной группировки Санкт-Петербурга Владимира Барсукова-Кумарина», — добавили в ФСБ.

Так называемый «ночной губернатор» Петербурга якобы лично передал им преступникам автомат Калашникова.