По стопам деда: дочь Евгения Белоусова рассказала о внуке знаменитого артиста

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Дочь артиста призналась, что не будет принуждать сына к музыкальной карьере.

У знаменитого российского певца 80-х Евгения Белоусова подрастает двухлетний внук Давид. О том, какие гены он унаследовал от знаменитости, рассказала в интервью на федеральном телеканале дочь Белоусова Кристина.

По ее словам, в последнее время у малыша проявляется все больше творческих данных.

«У него хороший слух. И чувство ритма. Он уже иногда может мелодию спеть. Думаю, с возрастом это будет лучше заметно», — рассказала девушка.

Однако она добавила, что принуждать его к музыкальной карьере она не станет, если он сам не захочет. Кстати, они думали назвать ребенка в честь Евгения Белоусова, но посчитали, что будет происходить путаница, остановив свой выбор на Давиде.

Также Кристина поведала, что сейчас воспитывает Давида одна, его отец полностью от семьи отрекся. Ей помогает в воспитании малыша мама. Более того, родственники Белоусова сейчас испытывают небольшие трудности в финансах, так как знаменитый артист им ничего не оставил, кроме долгов. Кристине пришлось продать машину и жить на пенсию мамы в 23 тысячи рублей и пособие в виде 40 тысяч.

Единственная надежда пока — отправить Давида в детский сад и выйти на работу. Кристина по образованию психолог, но призналась, что эта профессия ей не близка. Она мечтала связать свою жизнь с лингвистикой, так как хорошо знает испанский язык.

При жизни певец Евгений Белоусов признал только двоих детей: Кристину от Елены Худик и Романа от Оксаной Шидловской. Несколько лет назад им пришлось доказывать свое родство через тест ДНК.

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