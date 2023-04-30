Ключевые страны решили переждать обострение отношений США и России

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Глобальная повестка Джо Байдена сталкивается сегодня с серьезными вызовами.

Существует ряд стран, которые препятствуют политике США в вопросах, связанных с украинским кризисом. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть документы американской разведки.

По просочившейся информации, в список таких стран входит Индия, Пакистан, Бразилия и Египет.

«Данные дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден в обеспечении глобальной поддержки своих усилий», — говорится в сообщении.

Оказалось, что еще в марте глава МИД Пакистана Хина Раббани Кхар заявила, что ее страна больше не может пытаться сохранять золотую середину между Китаем и США. Также она сообщила о настоящем стратегическом партнерстве с Китаем.

Согласно данным разведки, прямо перед голосованием по антироссийской резолюции в ООН Пакистан ожидал давления со стороны Запада, но американские власти не смогли добиться поддержки от Исламабада, который воздержался на голосовании.

В феврале произошло нечто похожее, но только в Индии. Советник по национальной безопасности премьер-министра страны Нарендры Моди Аджит Довал провел переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и заверил его в поддержке на многосторонних площадках.

Более того, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать блок мира во всем мире для примирения интересов США и Китая и прекращения боевых действий на Украине. А Египет «парирует требования о военной помощи как со стороны РФ, так и со стороны США».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что США боятся терять дипломатическое представительство в России.