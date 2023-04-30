ВСУ снова обстреляли Суземку в Брянской области, есть разрушения

Брянский губернатор Богомаз: поселок Суземка снова попал под обстрел ВСУ

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

Националисты нанесли удар по селу с помощью реактивной системы залпового огня.

Боевики ВСУ второй раз обстреляли поселок Суземка в Брянской области, разрушена часть жилого дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, националисты нанесли удар по селу с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«Системой ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты несколько снарядов», — говорится в сообщении губернатора.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Пострадавших нет.

Несколькими часами ранее сообщалось, что при первом обстреле поселка Суземка погибли два человека.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские артиллеристы загнали боевиков ВСУ в ловушку под Авдеевкой и уничтожили.