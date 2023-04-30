ВСУ снова обстреляли Суземку в Брянской области, есть разрушения
Брянский губернатор Богомаз: поселок Суземка снова попал под обстрел ВСУ
Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин
Националисты нанесли удар по селу с помощью реактивной системы залпового огня.
Боевики ВСУ второй раз обстреляли поселок Суземка в Брянской области, разрушена часть жилого дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, националисты нанесли удар по селу с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО).
«Системой ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты несколько снарядов», — говорится в сообщении губернатора.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Пострадавших нет.
Несколькими часами ранее сообщалось, что при первом обстреле поселка Суземка погибли два человека.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские артиллеристы загнали боевиков ВСУ в ловушку под Авдеевкой и уничтожили.