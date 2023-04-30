Дочь Глюкозы: «Мама в молодости делала куда более аморальные вещи, чем я»

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Несмотря на регулярные сравнения, бунтарка Лидия Чистякова не считает себя похожей на знаменитую маму.

Дочь певицы Глюкозы (Настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) Лидия не считает, что излишне будоражит общественность своими откровениями или выходками. Известно, что экстравагантную девушку исключали из элитной школы за нарушение дресс-кода и открытое курение, с которым звездная мама, к слову, не пыталась бороться. Скоро Лидии исполнится 16 лет, она по примеру родительницы стала певицей, выступает под псевдонимом Ray! и активно продвигает свое имя в СМИ честными интервью.

Прежде дочь Глюкозы сообщала прессе, что из-за бессонницы подсела на транквилизаторы. Со временем, призналась девушка, ей удалось побороть зависимость и перейти с сильнодействующих препаратов на травяные сборы. Современные отношения в семье артистов, как и высказывания Лидии, часто осуждаются публикой.

Впрочем, на погоду в звездном доме это не влияет. Глюкоза уверена, что не зря дает детям свободно самовыражаться. Кроме того, у самой певицы было трудное детство и конфликтное взросление. По собственным словам, она попробовала едва ли не все запрещенные вещества и спаслась только благодаря успехам в карьере — сделала правильный выбор в пользу творчества.

Лидия Чистякова, дочь певицы Глюкозы. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Моя мама говорит, что во времена своей молодости делала куда более аморальные вещи, чем я сейчас. Но и меня некоторые называют бунтарем. Согласна ли я с этим? Думаю, в какой-то момент жизни так и было, но сейчас я максимально далека от всего этого и просто спокойненько живу, работаю, встречаю новых людей и плыву по течению», — сказала Лидия в интервью «Мосленте».

Отметила юная певица и тот факт, что ее часто сравнивают с матерью. В первую очередь бунтарским поведением в подростковом возрасте, во вторую — стремлением сделать карьеру в шоу-бизнесе. Однако сама артистка не любит подобных параллелей, так как не видит никакого сходства: она отличается от Глюкозы характером, взглядами и даже стилем музыки. Притом примечательно, что обе родственницы начинали карьеру в образах мультперсонажей, скрывая истинное лицо.

Как отметила Лида, в отличие от мамы она одевается не в гламурных бутиках, а в магазинах секонд-хенд или на рынках. Вечернее платье у певицы есть, но вряд ли она его когда-то наденет.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, дочь Глюкозы заявила об уходе из школы ради карьеры.