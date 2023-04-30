Дзюдоистов из РФ ждет проверка биографии и соцсетей перед чемпионатом мира

Фото: www.globallookpress.com / Serge Fedoseev

Турнир пройдет в Дохе с 7 по 14 мая, решение о допуске спортсменов, возможно, откроет им путь к участию в квалификации на Олимпиаду в Париже.

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо допустил российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, но на определенных условиях. Как сообщает Eadaily, они должны выступать под эгидой федерации в нейтральном статусе, а также пройти независимую комиссию. В ходе проверки будут изучены биографические данные каждого дзюдоиста, а также их аккаунты в соцсетях на предмет "пропаганды". Не прошел проверку — не попал на турнир.

Чемпионат мира в столице Катара Дохе пройдет с 7 по 14 мая. Пока неизвестно, согласится ли сборная РФ пройти проверку и выйти на татами без гимна, флага и, вероятно, некоторых соратников, публично высказывающих патриотическую позицию.

В Международной федерации отметили, что россияне и белорусы могут получить возможность поучаствовать в квалификации на Олимпиаду в Париже, если, конечно, попадут на чемпионат мира.

В Олимпийском комитете России (ОКР) идею признали идею коллег из международной организации (МОК) дискриминационной. В ответном заявлении сказано, что дзюдоисты из РФ и Белоруссии должны получить право проходить отбор на тех же условиях, что и все остальные. Эту позицию поддержала, в том числе, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

«МОК сам говорил, что в военном конфликте находятся и другие страны, но у них нет ограничений. А мировое сообщество требует отстранения именно России. Мы считаем, что никаких ограничений не должно быть. В первую очередь у нас должны быть флаг и гимн», — сказала она.

Как подчеркнула Журова, ситуацию с нейтральным статусом можно понять и даже счесть справедливой в случае допингового скандала. Сейчас же к спорту активно прикручивают политическую позицию, хотя не это — главная ответственность спортсмена. Его работа — достигать результатов в своем направлении, а не транслировать лозунги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент РФ Владимир Путин поздравил клуб ЦСКА со 100-летним юбилеем.