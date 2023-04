Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером» напомнила о своих интеллектуальных достижениях

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В одном из выпусков она сумела выиграть главный приз — три миллиона рублей.

Певица Юлианна Караулова станет новой ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером?». На место 63-летнего Дмитрия Диброва, который вел передачу на протяжении 16 лет, претендовали Лариса Гузеева, Александр Гордон, Леонид Ярмольник, Пелагея и другие, но авторы проекта решили выбрать для него свежее лицо, пусть и с меньшим опытом.

Как рассказала Караулова в интервью корреспонденту Starhit.ru, она не раз отвечала на вопросы Диброва вместе с участниками, сидя перед телевизором, а еще дважды сама оказывалась на месте гостя шоу. В паре с фигуристом Ильей Авербухом певица выиграла 200 тысяч рублей, а вместе с телеведущим Тимуром Соловьевым сумела дойти до финала и получить три миллиона.

«Случаев, когда выигрывали максимальную сумму, в мировой истории игры не так много, поэтому нам, конечно, очень повезло. Знать абсолютно все невозможно и остается надеяться во многих вопросах исключительно на интуицию и удачу», — отметила Караулова.

Артистка призналась, что очень переживала перед первыми съемками и с волнением ждет дебютного эфира. Звезда понимает, что ее будут сравнивать с Дибровым и критика неизбежна. Занять кресло ведущего легендарного шоу — большая ответственность, поэтому Караулова готова и к негативной реакции. Она заявила, что будет прислушиваться к замечаниям, чтобы от выпуска к выпуску становиться лучше.

«В нашей стране я буду первой женщиной ведущей — это уже серьезное изменение формата. Интеллектуалами чаще все-таки принято считать мужчин. Собственно, на звание интеллектуала не претендую: не я играю, не я отвечаю на вопросы, я стараюсь помогать участникам расслабиться, сосредоточиться», — говорит исполнительница.

По словам артистки, быть строгой ведущей, как прежде Дибров, она наверняка не сможет. Помочь участникам тоже, ведь заранее ответов на вопросы не знает никто. Поэтому останется разве что поддерживать их в непростом испытании. Караулова отметила, что с большим удовольствием общается с простыми людьми, которые впервые оказываются в телестудии. Их искренность и индивидуальность кажутся звезде очень интересными.

Дмитрий Дибров вел популярное шоу, аналог западной телевикторины Who Wants to Be a Millionaire? с 2009 года. Он не комментирует свой уход из проекта и выбор Юлианны Карауловой в качестве замены.

