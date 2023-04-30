Николай Басков прокомментировал слухи о романе с Любовью Успенской

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Недавно артист у всех на глазах страстно поцеловал 69-летнюю королеву русского шансона.

Народный артист РФ Николай Басков объяснил инцидент с поцелуем с Любовью Успенской и рассказал о своей личной жизни. После его неожиданной выходки догадки о более чем дружеских отношениях с королевой русского шансона превратились в весьма настойчивые слухи. Кроме того, недавно исполнитель намекнул на новый роман, при этом сохранив имя избранницы в тайне.

Басков был женат в начале нулевых на дочери своего продюсера Бориса Шпигеля Светлане. В этом браке родился сын артиста Бронислав, которого сейчас растит отчим. Громкая история любви с «Мисс Вселенная» Оксаной Федоровой также закончилась разрывом. Долгое время после романа с моделью певец не афишировал отношения и свидания, с Успенской же он дружит давно. В доме Любови Залмановны живет котенок, которого родила любимая кошка Баскова по кличке Шанель.

Никто и не подумал бы о связи 46-летнего Баскова и 69-летней Успенской, если бы не поцелуй. На одном из мероприятий артист поддержал шутку коллеги неожиданным образом. «Вся надежда на тебя. Больше не осталось красивых блондинов в нашей стране», — заявила певица, после чего была страстно зацелована.

«Пресса уже бурлит, что я выбрал себе жену. Решил жениться на Успенской. Ей, мне кажется, уже давно не надо никого искать. Если бы она хотела, то она всегда была бы с кем-то. Я не думаю, что нас надо именно так соединять, чтобы вызвать какой-то ажиотаж», — ответил на сплетни Басков на шоу Леры Кудрявцевой.

Народный артист утверждает, что на личном фронте у него бурная активность, однако о поиске второй половинки, настоящего спутника жизни, говорит с грустью. Не так просто найти партнера, особенно с негативным опытом за плечами.

Ранее, писал 5-tv.ru, Николай Басков рассказал, почему соседи запрещают ему петь дома.