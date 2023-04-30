Экс-солист «Ласкового мая» о смерти Шатунова: «Этого можно было не допустить»

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Певец Андрей Гуров назвал имя человека, который мог повлиять на артиста и спасти его от гибели.

Экс-солиста группы «Ласковый май» Юру Шатунова можно было спасти, но близкие ему люди не приложили достаточно усилий. Такое мнение в телешоу Леры Кудрявцевой высказал Андрей Гуров — тоже бывший участник легендарного коллектива. Исполнитель считает, что на ситуацию мог повлиять директор артиста Аркадий Кудряшов, но он не сделал этого.

Шатунова не стало в прошлом году — обширный инфаркт. Певцу стало плохо во время отдыха за городом, друзья поспешили отвезти его в больницу, но врачи оказались бессильны. Гуров вспомнил, как впервые услышал о трагедии. Первой прочитанной в сети статье за три недели до смерти музыканта просто не поверил, но когда новость прозвучала в радиоэфире, позвонил коллегам в Москву и к своему ужасу выяснил — на этот раз не лгут.

«Мне кажется, этого можно было не допустить. За два дня до гибели Юры ему становилось плохо на концерте. Концерт останавливали, приезжала бригада скорой помощи», — заявил Гуров.

Как отметил исполнитель, после этого инцидента именно Аркадий Кудряшов должен был действовать, потому что сам Шатунов не любил обращаться к врачам. Директору артиста следовало запретить ему выходить на сцену, а потом настоять на обследовании. Но, как известно, артист продолжил выступать, и в перерыве между концертами его сердце остановилось — не выдержало нагрузки.

Кудрявцева спросила Гурова, считает ли он, что бесконечные суды за права на песни «Ласкового мая» с продюсером Андреем Разиным довели Шатунова. Тот удивил ответом. По его словам, певцу никогда не запрещали исполнять хиты юности, а конфликт начался по вине того же Кудряшова. Разин попросил его организовать выступление Шатунова, а тот выставил счет. И тогда свой счет решил выставить и продюсер. А Шатунову пришлось невероятно много работать, чтобы оплачивать услуги адвокатов.

«Пришло постановление, что Юра выиграл этот суд, а на самом деле там особо нечего было выигрывать, и понимание, куда ушли эти деньги, а их можно было не тратить, оно немного подкосило здоровье. Вот и все», — сказал Гуров.

В заключение исполнитель добавил, что не присутствовал на похоронах бывшего коллеги. Не потому что нашлись дела поважнее — он просто хотел, чтобы Юра Шатунов остался в его памяти живым. Артиста не стало в ночь на 23 июля 2022 года. Тело было кремировано. Часть праха захоронена на Троекуровском кладбище столицы, другая часть была доставлена в Германию, там певец жил с семьей. Он еще при жизни завещал развеять прах над озером, где любил рыбачить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто стал верным хранителем могилы Шатунова в Москве.