Праздничная аналитика: названы плюсы и минусы переноса «длинных каникул» с января на май

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Сокращение числа выходных дней в начале года и их увеличение в середине обсудили в Госдуме.

Наступают долгожданные майские праздники. Сначала три выходных дня: 29 и 30 апреля, а также 1 мая. Потом короткая рабочая неделя и еще четыре выходных — с 6 по 9 мая.

Но в Госдуму поступил законопроект о замене «длинных праздников» в январе на май. Чтобы с 1 по 5 официально отдыхали в любом случае. А 9 мая — навсегда День победы. В январе за это предлагается поработать с 4 по 6 число.

В Госдуме, впрочем, к инициативе отнеслись прохладно. Ее пустили на долгие рассмотрения по комитетам.

Споры о том, зимой лучше долго отдыхать или летом, идут с тех пор, как «длинные каникулы» появились в России в принципе.

Доводы за май — вполне понятны. Большая часть территории России наконец-то оттаивает. Значит, можно и попутешествовать, и заняться огородничеством. Определенный смысл в этом есть.

Но есть и более философские вопросы, о которых также необходимо думать. Например, когда психологически лучше отдых — посреди длинной зимы или в конце весны накануне летних отпусков?

Еще такой нюанс: в январе выходные начинаются с большого праздника — Нового года. Потом они шлейфом приятного послевкусия идут до православного Рождества. В мае все наоборот — сначала шашлычно-огородная карусель, а затем День Победы. 9 Мая таким образом становится днем накануне рабочей недели, когда нужно выкинуть мусор, вернуться из поездки, погрузиться в быт.

Довод «в январе нечем заняться — все только пьют» можно отвергнуть из-за его всепогодности. В мае, кому надо, занимаются тем же самым, только на природе. И «шашлыки», если подумать, довод против длинных майских.

Из-за глобального потепления растут среднегодовые температуры. В этом году и март, и апрель были теплее нормы. Причем на два-три градуса. Такие же прогнозы и на май.