Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева показала фигуру в смелом купальнике

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актриса отправилась на отдых в Абу-Даби с мужем и дочерью.

Актриса Илана Юрьева, которая стала известной благодаря участию в шоу «Уральские пельмени», похвасталась своей прекрасной формой. В личном блоге звезда опубликовала фото в откровенном купальнике, открывающем грудь и все остальные «достопримечательности» фигуры. С этого снимка она начала отпуск в Арабских Эмиратах. Юрьева с мужем и дочкой отдыхает в Абу-Даби.

Актриса уже успела отлично провести время на пляже, после чего отправилась в отель, где снимался второй по счету полнометражный фильм «Секс в большом городе». Поклонники кино помнят, каким скандалом обернулось для одной из героинь смелое поведение, однако Юрьева, очевидно, не боится выглядеть сексуально даже в стране со строгими религиозными требованиями к женщинам.

Фанаты 34-летней Иланы Юрьевой восхищаются ее стройностью и активно интересуются, как она поддерживает форму. Артистка не скромничает и признается, что ради изящной фигуры приходится активно трудиться: если в плотном графике не находится времени на посещение спортивного зала, она обязательно тренируется дома. Кроме того, звезда следит за питанием — из ее рациона исключены все «вредные» продукты. Она отказалась от фастфуда, соусов вроде майонеза и сладостей.

Юрьева замужем за предпринимателем Дмитрием Дылдиным. Влюбленные впервые встретились в одном из столичных ресторанов, и стрела Амура, по словам актрисы, поразила обоих мгновенно. Уже в день знакомства они шутили про свадьбу, а через год ее сыграли. Дочери селебрити Диане недавно исполнилось восемь лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, Илана Юрьева прокомментировала слухи о второй беременности: внимательные фанаты заметили на фото артистки слегка округлившийся живот.