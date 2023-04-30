История Елены Блиновской: как бухгалтер из Ярославля стала «королевой инфоцыган»

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Блогера посадили под домашний арест по подозрению в неуплате почти миллиарда рублей. До этого ее поймали на границе с Белоруссией.

Само слово «марафон» за последние годы в интернете стало пониматься исключительно как курс платных лекций, на которых вас за ваши деньги научат как достигать успеха и быть счастливым. Научат чему угодно, здесь ключевое — «за ваши деньги».

Инфоцыганство переживает бум, сравнимый с разгулом гипнотизеров и целителей времен Чумака и Кашпировского. Банки, конечно, уже никто не заряжает перед экраном. Сейчас принято выпускать шарики, например, и загадывать желания.

«Королева марафонов», как ее называли в интернете, Елена Блиновская на этой неделе отправилась под домашний арест. Ее подозревают в неуплате почти миллиарда рублей налогов и незаконной легализации — по крайней мере части этой громадной суммы.

По тяжести обвинений могла бы и в СИЗО попасть, но суд нашел смягчающие обстоятельства: четверо детей и раскаяние. Блиновская признала вину в полном объеме. А если бы не поймали на границе с Белоруссией, раскаялась бы? Вопрос риторический.

Елена Блиновская — уже третий коуч-наставник, которого призвали к ответу за неуплату налогов в этом году. Но самая выдающаяся — и по сумме, и по сути. Ее успешный успех и бесконечная алчность сделала фамилию Блиновской символом инфоцыганства и его королевой.

У государства нет вопросов к содержанию ее курсов — может, она кому и правда помогает. В конце концов, эффект плацебо даже в лекарственных препаратах дает до 50% успеха.

Но как бухгалтер и домохозяйка из Ярославля сумела добиться таких результатов? Разбиралась корреспондент «Известий» Марина Кравцова. Смотрите подробности в репортаже.