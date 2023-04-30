Противоядие против фейков: как прошел марафон «Знание. Первые»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

В студиях проекта побывали 22 тысячи слушателей, перед ними выступило 10 тысяч лекторов.

О новом энергетическом раскладе рассказал вице-премьер Александр Новак, а его основными слушателями были школьники и студенты на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Уникальный проект: три дня на пяти площадках, в том числе в Луганске, спикеры давали актуальную информацию по текущему положению дел в стране и мире, и о перспективах, страны и мира. Причем что это за спикеры — четыре министра два советника президента, главы Росатома и Роскомоса. Премьер-министр и вовсе пригласил слушателей к себе — в ситуационный центр правительства. А также были артисты, режиссеры, журналисты, депутаты. Каждому можно было задать вопросы. В условиях информационной войны против России их послушать — как принять противоядие.

«Только знания и достоверная информация являются единственным надежным лекарством. И у общества „Знание“ это получается. Хочу сказать спасибо большое всем тем 10 тысячам лекторов, которые работают сегодня в Российском обществе „Знание“ во всех регионах», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

22 тысячи слушателей были за эти дни в студиях марафона «Знания» и более 160 миллионов просмотров в интернете. Больше, чем жителей в нашей стране. Это достойные цифры для проекта, запущенного всего два года назад. И нельзя не признать, что очень вовремя — интернет предоставил доступ ко всемирной копилке знаний, однако он также убрал шлюзы для потоков дезинформации и псевдонаучных сведений, которые выглядит привлекательнее, чем истина.