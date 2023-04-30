Зеркальный ответ: чем Uniper и Fortum владеют в России и больше не могут управлять

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Указ об мерах при изъятии российских активов за рубежом подписал президент РФ Владимир Путин. Это ответ в духе «око за око».

Борьба на глобальном энергетическом рынке идет жесткая — взрыв нашего газопровода в Балтйиском море, ввод «потолка цен» на нефть и газ — перечислять примеры можно долго. Из последнего: Германия подготовила законодательные условия для продажи нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт.

Известен он тем, что стоит на нашем нефтепроводе «Дружба», обеспечивает практически весь Берлин бензином и до прошлого года был российским. Однако его доли (и еще двух российских заводов) были взяты под управление немецкими властями.

На этой неделе Россия ответила в духе «око за око». Президент подписал указ, который позволяет в случае нарушения экономических прав Российской Федерации, российских компаний или физлиц вводить внешнее управление по отношению к иностранным активам в России.

Первыми окольцованными ласточками стали акции немецкой компании Uniper и финской Fortum. Фины тоже успели «нагадить» — разорвали контракт на строительство АЭС, арестовали активов частных лиц почти на 200 миллионов евро, а сейчас вцепились в Российский центр науки и культуры в Финляндии.

Зеркален ли ответ — более или менее да. У названых компаний в России 12 тепловых электростанций — в том числе в Сургуте, Шатуре, Смоленске и Нягане. Также есть ветряные и солнечные электростанции в Ульяновской и Оренбургской областях и Башкортостане.

Речь не идет об экспроприации или национализации — разъяснили в Росимуществе, кому и доверены эти стратегические объекты. Недружественные иностранцы по-прежнему всеми ими владеют, но не управляют. И число таких предприятий может увеличиться. В указе президента оставлены многозначительные пустоты в приложении изымаемых активов.

Все, как в известной поговорке. Мы долго запрягаем, но быстро едем. Главное — определиться с направлением. Российский энергетический поток переориентируется на Восток и на «дальний Запад» — в страны Латинской Америки.