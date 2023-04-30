Энрике Иглесиас вынужден оставить Анну Курникову и троих детей. Почему?

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Испанский певец и российская теннисистка прожили вместе 20 лет, они считались одной из самых крепких звездных пар.

Испанский певец Энрике Иглесиас с радостью сообщил своим поклонникам, что ему придется оставить возлюбленную Анну Курникову и троих детей. Повод весьма значительный — артист отправляется в большой гастрольный тур. В личном блоге музыкант опубликовал видео, на котором просто светится от счастья, ведь впереди у него масса впечатлений от гастролей и встреч с фанатами.

Нет, в семье исполнителя и знаменитой российской теннисистки не наступил кризис. И даже если проблемы в этих отношениях случались, публика о них ничего не знает. Звезды прожили вместе около 20 лет, стали родителями двойняшек Николаса и Люси в 2017 году, а в 2020-м на свет появилась их младшая дочь Мария.

Спортсменка и певец познакомились в 2002 году на съемках клипа на песню Иглесиаса «Escape». Курникова сыграла пассию главного героя, после чего стала его страстью и в реальной жизни. Влюбленные так и не сыграли свадьбу. Не раз появлялись слухи о тайном бракосочетании, однако официальных подтверждений так и не появилось.

Сегодня Энрике, как и всегда, активно занимается творчеством и продюсированием артистов, а его благоверная посвятила себя воспитанию детей. В социальных сетях спортсменка рассказывает о детях, публикует идиллические семейные фото и называет Иглесиаса самым потрясающим папой в мире. Так роман, который поначалу все считали мимолетным увлечением, превратился в долгую и красивую историю любви.

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