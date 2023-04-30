«Маховик уже запущен»: почему в мире уменьшатся урожаи и подорожают продукты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wayne Hutchinson/FLPA; 5-tv.ru

На встрече президента с главой Российской ассоциации производителей удобрений обсуждались риски для глобальных продовольственных рынков.

Часть экспорта в рамках зерновой сделки идет вообще на сторону — сухогрузы сворачивают с зернового коридора в дельту Дуная и оттуда продукция распространяется по Европе. А украинское зерно — беспошлинное. Этот демпинг разоряет фермеров Польши, Венгрии, Словакии, Словении и Румынии. Недаром эти страны уже запретили ввоз на свою территорию украинской сельхозпродукции. А что по важным нам пунктам сделки? Затянувшаяся пауза.

Разорившиеся фермеры Европы — это минус зерно на рынке. Недопоставка российских удобрений на глобальные рынки — это тоже удар по урожайности и по урожаям в конце концов. С этой мыслью пришел в Кремль глава Российской ассоциации производителей удобрений.

«Те, кто вводил санкции, они вводили санкции против нас, но больше всего ущерба получили развивающиеся рынки Африки, Латинской Америки, Азии», — отметил Владимир Путин.

«Абсолютно. И дальнейшим следствием станет еще и рост цен на продукты питания», — добавил Андрей Гурьев.

«Недовнесение удобрений в почву приведет к уменьшению урожая», — продолжил Путин.

«Сейчас мы получим эффект от недовнесения — соответственно, меньше урожая. И этот маховик уже запущен», — сообщил Гурьев.

«И больше цены», — резюмировал глава государства.

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