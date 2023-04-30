Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина показала фигуру через месяц после родов

Фото: Instagram* / maria_iliukhina

Актриса — очень молодая мама, ей всего 19 лет. Несмотря на возраст, она наслаждается новой ролью и регулярно делится радостью с фанатами.

Актриса Мария Ильюхина, известная по роли дочери главных героев сериала «Воронины», показала, как выглядит через месяц после родов. В личном блоге звезды появилось фото в облегающем платье, которое во всей красе демонстрирует фигуру 19-летней мамы. До этого момента артистка появлялась перед поклонниками в «мамской классике» — просторных спортивных костюмах, а то и вовсе оставалась за кадром.

Диетолог высказалась против резкого похудения звезды «Ворониных» Маши Ильюхиной после родов

Фанаты в восторге не столько от формы Ильюхиной, сколько от темпов возвращения в эту самую форму. Прошел всего месяц, а выглядит актриса, будто и не рожала вовсе. Платье с разрезом цвета ультрамарин подчеркнуло и тонкую талию, и абсолютно плоский живот, и пышные бедра молодой знаменитости. Судя по всему, она тоже весьма довольна собой.

«Мамасита такая», — подписала пост Ильюхина.

Мария Ильюхина не отказывается от женственных нарядов даже на прогулке с коляской. Instagram* / maria_iliukhina

На многочисленные вопросы о секретных диетах и ведьминских ритуалах похудения (как иначе сбросить вес и подтянуть фигуру так быстро?) актриса пока не ответила. Ильюхина похудела на 15 килограммов, чем не просто удивила, а даже насторожила свою аудиторию. Однако в блоге она делится только результатами своего «колдовства» и упорно молчит о рецепте стройности.

Мария Ильюхина объявила о своей беременности прошлой осенью, опубликовав фото с уже заметно округлившимся животом. Немногим позже стало известно, что она вышла замуж за отца своего малыша Алексея Шарова. Молодые люди познакомились полтора года назад. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса узнала пол ребенка и готовилась к его рождению.

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