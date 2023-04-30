Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка Суземка в Брянской области

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Из-за удара украинских националистов оказался полностью разрушен один жилой дом, рассказал губернатор Александр Богомаз.

Два человека погибли при обстреле поселка Суземка в Брянской области со стороны боевиков ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате нанесенного украинскими нацистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения», — написал глава Брянской области.

По словам Александра Богомаза, на месте трагедии сейчас работают экстренные службы. Немногим ранее он сообщал, что в один из упомянутых жилых домов попал снаряд. В результате произошел пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у жилого дома в городе Клинцы Брянской области упал беспилотник ВСУ. К счастью, тогда никто не погиб. Пострадало лишь остекление.