Беспилотники и соцподдержка для военных: какие решения принял Путин за неделю

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Совещания и встречи повлекут за собой важные изменения во многих сферах страны.

На этой неделе на Южном направлении российские войска за один день уничтожили сразу дивизион ПВО противника. Украинские системы С-300 приехали, их было четыре штуки, начали разворачиваться — и тут же две сгорели, а когда оставшиеся две попытались сбежать, по дороге наши настигли и их. Заодно, как минимум, повредили немецкую установку «Гепард». А все благодаря «Ланцетам» — ударным беспилотникам.

Боевые действия на Украине иногда даже называют сражением пушек и дронов, поскольку именно эти виды вооружений показали свою высокую эффективность, особенно в связке.

За беспилотниками — будущее, и применяться они будут все шире и шире в самых различных областях жизни, не только в боях. В сельском хозяйстве, доставке грузов, авиаразведке, ликвидации стихийных бедствий и так далее.

В России готовят отдельный нацпроект. В стране чуть более 70 компаний производят гражданские беспилотники и то, наших комплектующих в них от силы 20%. В одной из колыбелей новой отрасли — московском индустриальном парке Руднево — президенту показали — что мы делаем, и обсудили, что можем делать.

Если в цифрах: сейчас в России всего около 40 тысяч беспилотников. ожидается, что что столько страна будет выпускать в год, а управлять дронами будут учить со школы.

«У нас будут тысячи этих аппаратов, а может, десятки тысяч. Здесь без цифровых платформ решить эти задачи невозможно, это просто другая жизнь и другой уровень задач», — отметил Владимир Путин.

Это уже к разговору о проблемах, почему у нас сейчас так мало беспилотников. Под них нет ни законов, кроме запретительных, ни инфраструктуры. Сейчас за небом следит Росавиация, но ее ресурсов не хватит на контроль еще десятков тысяч летательных аппаратов. Сама идея пустить в свободный полет такой рой вызывает оторопь у ответственных чиновников.

«Если у коллег есть более интересные решения, мы обязательно их применим. Для меня это будет хороший вариант, я обязательно встречусь», — заметил Министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Виталий Геннадьевич, я думаю, что это не более интересное, это единственно возможное [решение], потому что если Росавиация будет работать в том же режиме, как сегодня, как по рейсовым самолетам, то никакого развития беспилотной авиации у нас не будет», — ответил российский лидер.

Судя по интересу, который проявляет к теме президент, а например совещание по беспилотникам затянулось в четверг до глубокой ночи — он это дело не позволит спустить на тормозах. Вообще это отдельная задача — раскачать чиновничий госаппарат. При том, что инициатива «снизу» есть, в том числе по внедрению технических новинок, и энтузиазм колоссальный. Об этом президенту докладывал зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак. Его специальная рабочая группа по вопросам СВО собирает информацию с мест и докладывает президенту, где нужно оперативно исправлять недочеты и перекосы.

Например, выяснилось, что военнослужащий на побывке дома не может лечиться по полису ОМС. Или при юридически равном подходе к добровольцам, контрактникам и мобилизованным денежное довольствие у них разное, причем именно кадровые военные оказались в ущемленном положении.

«Обеспечить, безусловно обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию. Нам не важно, к какой категории человек относится, важно, как он относится к Родине, — вот это принципиальный вопрос. И нужно безусловно добиться этого равенства», — заявил президент на совещании с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком.

Равные условия — это и есть та справедливость, в поисках которой и восстал Донбасс против Киева в 2014 году. Были споры о том, что считать точкой невозврата в этом изначально внутригражданском внутриукраинском конфликте — 14 апреля 2014 года, когда исполнявший обязанности президента Турчинов подписал указ о начале АТО и на подавление непокорных кинули армию. Или 11 мая 2014-го, когда в ДНР и ЛНР провели референдум о независимости? Москва определилась с датой — 11 мая.

Именно указана в поправках в закон о статусе ветерана боевых действий. Все, кто защищал Донбасс с 11 мая 2014 года, имеют на право на такой статус.

Это лишь один из шагов к восстановлению справедливости, о которой мечтали на Донбассе и в Новороссии.

«Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали. Чем отличаются они от другой части и других частей нашего народа? Ничем. Это и есть часть нашего народа. И мы обязаны сделать все, чтобы отстоять и защитить их однозначный выбор — вернуться в Россию», — заявил президент.