Наташа Королева раскрыла секрет крепкого брака с Тарзаном: «Мы смогли выстоять!»

Фото: www.globallookpress.com / Ruslan Roschupkin

Певица и танцор готовятся к празднованию 22-й годовщины совместной жизни.

Певица Наташа Королева заявила, что секрет ее крепкого брака с танцором Сергеем «Тарзаном» Глушко заключается в объятиях. По словам артистки, она очень часто обнимает мужа, и это очень полезно для сохранения близости в отношениях. Как отметила звезда в интервью корреспонденту KP.RU, даже научные исследования подтверждают терапевтический эффект физического контакта между супругами — обнимашки приносят радость и оздоравливают.

«Очень важно, особенно при нашем графике, когда у тебя — бесконечные гастроли, недосып, огромное количество дел… Бывает, мы приходим домой уставшие, включим интересный фильм и обнимаемся… Я вообще призываю всех как можно чаще обниматься. Только так мы сможем изменить мир в лучшую сторону», — поделилась Королева.

Певица и ее избранник вместе много лет, они вырастили общего сына Архипа и скоро отметят 22-ю годовщину. В беседе с представителем издания артистка вспомнила первое свидание с Тарзаном в его съемной квартире. В этот день танцор угощал возлюбленную абрикосовым вареньем, которое ему прислала мама. До сих пор каждый год пара празднует «День абрикосового варенья». Чтобы не забывать, как все начиналось.

«Наши отношения прошли и огонь, и воду, и медные трубы. Но мы смогли выстоять!» — гордится исполнительница.

Наташа Королева рассказала, что на очередную годовщину сделает мужу «подарок на века» — песню с символичным названием «Обниму тебя счастьем». Глушко уже слышал композицию и, по словам супруги, тут же заявил: «Это же про нас!». Певица добавила также, что хотела бы провести время вдвоем в небольшом путешествии, но скорее всего праздник придется устроить дома — чтобы друзья семьи и родственники не обиделись.

Стоит отметить, что в 2020 году идеальному браку едва не пришел конец. Публично вскрылись измены Тарзана, а одна из его пассий устроила немало представлений на популярных ток-шоу. Долгие выяснения отношений и даже суды с цепкой дамочкой, соблазнившей стриптизера, окончились воссоединением семьи. Звездные супруги пережили испытание и остались вместе. Впрочем, в те дни популярным было мнение, что скандал был лишь черным пиаром, так пара якобы напомнила о себе общественности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Наташа Королева рассказала, где сейчас живет и чем занимается ее сын.