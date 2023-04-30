Цугцванг для Зеленского: артиллерия карает ВСУ за любое движение в южном секторе СВО

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ВСУ и Запад уже второй месяц грозятся устроить наступление, прорыв, что-то еще. Пока у них получается только терять технику и личный состав.

Это даже не пат, это цугцванг для Зеленского — любой следующий ход ухудшит его положение. И топтание на месте тоже ухудшает положение. Ведь российская артиллерия и авиация уничтожают скопления живой силы и техники ВСУ. Смотрите подробности в репортаже Романа Польшакова.

На головы неонацистам в южном секторе СВО летят снаряды всех калибров. Вот «Акация» сейчас заехала на огневую позицию. Артиллеристы работают в любую погоду — в этом случае в дождь — уже по заранее выявленным целям. Но противник все равно пытается подтягивать резервы. Боевики выгнали местных жителей из прифронтовых поселков. Заняли их дома и фермы. Правда, от нашей разведки не скрыться.

Даже капризы погоды не мешают ювелирной работе. То дождь, то палящее солнце, а техника работает как хорошие часы. Вот так работают с двух самоходок «Мста». Выпустили уже четыре снаряда по опорнику противника.

На этих кадрах — поражение очередной американской гаубицы М777 под Ореховым. Возгорание и детонация боекомплекта. Расчет «Мсты» накрыл ее с первого попадания.

«Отработали по ним дальником. Примерно в 22 километрах от нас он стоял, кошмарил наш фронт. Мы отработали. И отработали удачно!» — рассказал командир взвода с позывным «Виктор».

На следующий день — снова дождь и слякоть. Это уже кочующий расчет «Торнадо-Г» — одной из последних, а значит и наиболее совершенных систем залпового огня. Эти установки в армию поступили всего десять лет назад. За день стабильно расходуют весь пакет, иногда требуется и дозагрузка БК.

Именно на этом направлении ВСУ и Запад уже второй месяц обещают устроить наступление, прорыв, что-то еще. Пока у них получается только терять технику и личный состав. Пару дней назад этот взвод ночью накрыл 12 грузовиков ВСУ с пополнением.

«Обнаружила разведка скопление машин. У них была ротация. Наша разведка обнаружила, получается, автомобильную технику — скопление. Мы нанесли огневое поражение», — рассказал российский военнослужащий.

Боевики пока не рискуют, убийственные для самих себя попытки разведки боем прекратили. Резервы и технику перебрасывают по ночам. Но и тогда их настигают неприятные сюрпризы.

Так выглядит активно реактивная мина. 240 миллиметров — длиной почти два метра, весом четверть тонны. Летит на 19 километров. Противнику от нее не скрыться. Как бы он не закапывался, как бы он не заливался бетоном. Потому что разрушает абсолютно любой опорник. Мина даже при попадании в землю образует воронку глубиной от трех до пяти метров и в диаметре около 15. А выпускает ее самый мощный миномет в мире — «Тюльпан».

Наступать на колесной технике, пока такая погода, боевики не смогут. Да и когда подсохнет, артиллеристы уверяют, подойти к нашей пехоте ВСУ не дадут. Сил и снарядов хватит.