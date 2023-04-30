Щелчок по носу: как Запад унизил Зеленского

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НАТО и западные страны прямо намекают украинскому президенту, что могут легко его заменить.

Вот эта формулировка, которую использовали британцы — мы дали Киеву оружие, а дальше ни за что не отвечаем — все чаще звучит на Западе. Причем с таким же посылом: украинцы должны быть благодарны и делать, как говорят. Мы поставили 98% обещанной техники — отчитался главком НАТО в Европе в американском Конгрессе.

Дословно эту же мысль повторил несколько дней спустя генсек НАТО — Йенс Столтенберг. Он заявил, что альянс оказал беспрецедентную поддержку и у Киева есть все условия, чтобы продолжать боевые действия. То есть западные спонсоры прямо гонят украинцев в бой.

И тут Зеленский оказался в сложной ситуации. Ведь ему позвонил Си Цзиньпин. Вернее как позвонил — откликнулся наконец на многочисленные просьбы Киева о телефонном разговоре.

Но лидер КНР дал установку: для Китая диалог и переговоры видятся единственным выходом, а не наступление. И даже назначил специального примирителя — дипломата Ли Хуэя, который десять лет отработал послом КНР в Москве и был отмечен орденом дружбы. И Киев не возразил против орденоносца, награжденного Путиным.

На Западе Зеленскому прямо намекнули, что на нем свет клином не сошелся — могут и другую марионетку поставить, например, премьер-министра Шмыгаля. На долгожданный прием к Папе Римскому позвали именно его, а не Зеленского. Это прямо щелчок по клоунскому носу. Или вот еще «грустное» фото — на нем есть главком Залужный, есть глава президентской администрации Ермак, разговаривают с советником Байдена Салливаном. А где же Зеленский?