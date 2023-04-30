«Взятки гладки»: Почему Лондон не боится поставлять Киеву снаряды с ураном

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aimee Dilger; 5-tv.ru

Великобритания поставила Украине тысячи боеприпасов, содержащих опасное вещество. Однако обеззараживать территории от радиоактивной пыли, которая образуется при выстрелах.

Британия уже отгрузила Украине тысячи танковых снарядов с обедненным ураном. Об этом заявили в министерстве обороны страны и дали понять, что с них «взятки гладки» — отгрузили и забыли, а где будут применять такие боеприпасы, уже для Лондона не важно. И обеззараживать территории от радиоактивной пыли, которая образуется при выстрелах, страна тоже не собирается.

Применение подобных снарядов во время операций НАТО в Ираке и Югославии оставили после себя радиоактивный след в виде всплеска онкологических заболеваний и среди живущих на зараженных землях мирных граждан и среди военных, которые применяли подобные снаряды.

В Москве ожидаемо осудили такое безответственное поведение Киева и его союзников и напомнили, что и те, кто поставляет «грязное» оружие и те, кто его будет использовать должны понести ответственность.

Хотя «ответственность» — это как раз то, чем привели пренебрегать на Западе. Ведь за получивших смертельные болезни иракцев и сербов никто не ответил. Хотя… Двум сотням итальянских миротворцев, что стояли в Косово на зараженной территории, через суды итальянское же министерство обороны выплатило компенсации. Но то для своих. И не всем.

О двойных стандартах в применении опасных боеприпасов говорил и российский министр Лавров в штаб-квартире ООН.

«Кто бы там ни говорил о том, что он не является радиоактивным и не занесен в соответствующие списки МАГАТЭ, есть не списки, а факты. Нужно осознавать свою ответственность. Британии что, они там на острове, поэтому, может быть, не так важно, где этот обедненный уран будет излучать или не излучать то, что в нем содержится», — отметил глава МИД РФ.