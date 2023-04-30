Самая горячая точка на линии фронта: Зачем коммандос ВСУ удерживают Артемовск

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Город, который Зеленский объявил неприступной крепостью, уже освобожден на 90%. Ради чего киевский режим бросил в бой силы специальных операций?

Самая горячая точка на линии фронта на этой неделе по-прежнему Артемовск — город, который украинский президент объявил «фортецей» — неприступной крепостью. На данный момент он освобожден уже на 90%.

Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» при поддержке десантников продолжают выдавливать ВСУшников из города. Сейчас восточная линия соприкосновения проходит по улице Чайковского, северная — по улице Олега Кошевого и еще несколько кварталов к западу — вот и весь город.

Киев бросил в бой силы специальных операций — можно сказать коммандос, ведь бригады тренировали натовские инструкторы.

Судя по всему бойцам украинских ССО поставили задачу держаться до 9 мая, чтобы освобождения не случилось до нашего Дня победы. Чтобы довезти приказ в Артемовск, полевыми тропами пробирался лично командир спецназа, бригадный генерал Виктор Хоренко.

Но даже украинские элитные части не могут удержать Артемовск. Подробнее - в репортаже Алексея Полторанина.