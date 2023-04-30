Артиллеристы загнали боевиков ВСУ в ловушку под Авдеевкой и уничтожили

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Перемещения украинских националистов у города контролировали с помощью беспилотников.

Российские артиллеристы загнали в ловушку личный состав одного из подразделений ВСУ и уничтожили его. Все это произошло под Авдеевкой в ДНР, сообщает РИА Новости.

Перемещения украинских националистов вблизи города удалось засечь с помощью беспилотников. Затем их передвижения отслеживали в режиме реального времени. Все данные оперативно передавались артиллеристам.

Когда по боевикам нанесли несколько точечных ударов, они побежали с изначально занимаемых укрытий. Артиллерийский налет продолжался все время отступления ВСУ и смены ими позиций.

В итоге украинскому подразделению удалось занять новый блиндаж. Он и стал для них ловушкой — российские разведчики скорректировали финальный удар, после чего боевики были уничтожены.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в начале апреля сообщил, что ВСУ оказались в крайне сложном положении в районе Авдеевки. Российская армия продолжает наступление и продвигается вперед. Сам город пока еще находится под контролем Киева. Населенный пункт используется боевиками для обстрела Донецка.

Ранее 5-tv.ru показывал, как экипажи САУ «Малка» разносят позиции ВСУ на авдеевском направлении.