Вышедшая из тюрьмы Анастасия Дашко возвращается на «Дом-2»

Фото: Instagram* / dashko.anastasiya

Десять лет назад звезду телестройки обвинили в мошенничестве и приговорили к трем годам заключения.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», одна из первых крупных звезд проекта Анастасия Дашко заявила о возвращении на лобное место. В личном блоге она поделилась с подписчиками, что очень волнуется, но все же летит в Москву, чтобы вернуться в «отправную точку» своей карьеры. Несмотря на то, что прошло много лет, а состав шоу полностью поменялся, Дашко не терпится снова оказаться в родных стенах. Она пришла на проект в 2004 году и провела на площадке более трех лет.

Звезда телестройки известна массой скандалов. На ее счету многочисленные драки с коллегами по шоу, бурные ссоры с возлюбленным Сэмом Селезневым, подозрения в гомосексуальности и романе с одной из участниц Ольгой Моцак. В интервью Дашко оправдывалась, мол, за попавшие в объективы сцены однополой любви она получала дополнительные деньги от продюсеров.

Известна Дашко и своими махинациями, которые однажды привели к реальному тюремному сроку. Как-то она украла деньги, собранные на день рождения коллеги, во время розыгрыша квартиры в Москве на «Доме-2» она пыталась подтасовать результаты голосования — отправляла SMS за себя, на что потратила около 160 тысяч рублей. А десять лет назад была осуждена за мошенничество и получила три года лишения свободы.

Освободившись, Дашко некоторое время держалась в тени, но теперь хочет снова заявить о себе. Она освоила новую профессию в сфере логистики. Как рассказала сама, единственным местом, куда ее взяли после тюрьмы, стала небольшая компания в Златоусте. Свой шанс звезда не упустила и в работе преуспела, позже стала вести обучающие курсы. Месяц назад она сообщила поклонникам, что приобрела недвижимость в Екатеринбурге. Очевидно, ее на время придется оставить.

«Я вновь лечу в Москву, в ту же квартиру. Пройду по тем улочкам. Выпью обычный, растворимый кофе, который мне нальет мальчик из чайника в соседнем магазине. Это так вкусно! Я снова вдохну этот запах — запах счастья. Эта поездка очень значимая для меня. Я поняла, что так долго бежала сама от себя, от места, где выросла, где была счастлива, где моя жизнь поменялась в одночасье. И это место «Дом-2», — написала на днях Дашко в личном блоге.

Анастасия отметила, что везет в Москву двух подруг, которые также давно мечтали оказаться на лобном месте. Себя экс-участница реалити сравнивает с птицей Фениксом, что возрождается из пепла. Она твердо намерена продвинуться в карьере и показать фанатам, что любые проблемы в жизни можно преодолеть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спустя 16 лет выглядят и чем занимаются участники «золотого» состава «Дома-2».

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