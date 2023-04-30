Садальский поздравил с 68-летием бывшую подругу Удовиченко: «По-прежнему люблю»

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Почти 20 лет знаменитые артисты не общаются. Садальский заявил, что актриса «обиделась на правду», но он все еще по ней скучает.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский поздравил с 68-м днем рождения свою давнюю подругу, актрису и обладательницу почетного звания народной артистки России Ларису Удовиченко. В свое время звезды вместе играли в кино, в том числе в сериале «Место встречи изменить нельзя», и театре, а также были близкими друзьями. Однажды их пути разошлись, но Садальский, по собственным словам, все еще с теплом относится к подруге и скучает по минувшим дням.

«С днем рождения Ларису. Наша жизнь давно течет по разным руслам. Как раз на свое 50-летие она решила обидеться на правду, которую сказал не я, и на фото, которое не я публиковал. И обижается до сих пор. Бог с ним, я ее по-прежнему люблю и вспоминаю. Это мой очень близкий человек и самая крутая партнерша», — написал он в личном блоге.

Как отметил актер, именно благодаря помощи и поддержке Удовиченко он вернулся в театр после перерыва, она привела друга в антрепризу. Тот период Садальский назвал «счастливой и многолетней гастрольной эпохой». На счету артистов семь общих фильмов, два из них именинница называет лучшими — это «Место встречи…» и «На кого бог пошлет». Удовиченко научила друга не стесняться старых ролей, гордиться актерским опытом.

«Есть просто память, которую не сотрешь. Есть общая судьба. Наши мамы в юности дружили и обе умерли совсем молодыми (мы с Ларисой еще учились в школе). Так что поздравляю свою подругу, с которой мы связаны почти кармически. Желаю ей счастья, любви, здоровья, работы и всего того, что пожелал бы самому себе», — заключил Садальский.

К посту с одой Удовиченко актер приложил уникальное фото, сделанное в 1947 году. На нем запечатлены его мама Нина Прокопенко, а также мама его подруги — Муза Удовиченко.

По слухам, именинница 18 лет назад обиделась на Садальского за то, что он раскрыл ее тайну — рассказал папарацци, где звезда планирует отмечать юбилей, и там ее сняли не в лучшем виде. Сама актриса признавалась журналистам, что считает коллегу гением, талантливым артистом, но очень тяжелым человеком. И однажды она просто «перестала его терпеть». Подробностей конфликта так и не раскрыла.

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