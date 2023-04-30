Прилучный похвастался пением дочери Мии на концерте: «Папина радость»

Фото, видео: Instagram* / bugevuge; 5-tv.ru

Выступление младшего ребенка актера оказалось не слишком уверенным, но он все равно гордится наследницей.

Актер Павел Прилучный похвастался певческим талантом своей дочери Мии. Видео с выступлением семилетней девочки на школьном концерте он выложил в личном блоге.

В ролике Мия исполняет песню про дружбу из мультфильма «Маша и Медведь», стоя на сцене в серебряном переливающемся платье из люрекса.

«Папина радость», — подписал ролик звезда сериала «Мажор».

Пение у Мии получилось не слишком уверенным, но вполне достойным для вокального дебюта. Ей даже вручили медаль и диплом. Приличный же признался, что гордится дочерью.

Педагоги также отметили достижения десятилетнего сына актера Тимофея — мальчик получил грамоту в вокальной номинации. Скоро еще должен состоятся спектакль с участием мальчика. Ранее он снимался в сериале вместе с мамой.

Подрастающие Мия и Тимофей родились в браке Павла Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце. Они со скандалом развелись в 2020-м. Двумя годами позднее актер женился на коллеге Зепюр Брутян. Совсем скоро у них с Павлом родится ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Прилучный заплатит за роды новой жены. Известно, что он согласился оплатить самый дорогой VIP-пакет услуг.

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