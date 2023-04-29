Сын умершего Сергея Колесникова Иван почтил его память архивным видео

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Наследник заслуженного артиста отказался обсуждать свою утрату с журналистами, он по-своему публично попрощался с папой.

Сын заслуженного артиста РФ Сергея Колесникова Иван почтил его память архивным семейным видео в социальных сетях. На нем актер запечатлен с родителями и братом: все сидят за столом, один из мальчиков (тогда еще мальчиков) держит микрофон, чтобы записать пение отца под гитару.

Забавная песня, уютная атмосфера, все улыбаются и двигаются в такт. Ролик Иван Колесников подписал одним словом — «папа». В комментариях под постом соболезнования выразили коллеги актера, в том числе Антон Хабаров, Елизавета Боярская, Елена Валюшкина, София Каштанова и другие.

«Ваня, держитесь! Царствия Небесного папочке! Светлая память», — написала Боярская.

О смерти 68-летнего Сергея Колесникова, актера театра и кино, телеведущего, страна узнала утром 29 апреля. Он снялся более чем в 50 фильмах, озвучил 41 картину, был известен как голос российского Джеймса Бонда и ведущий передачи «Фазенда» на Первом канале. На покой Колесников не собирался, последние проекты с его участием датированы 2022 и 2023 годом.

Как выяснилось, он скончался в институте Склифософского в Москве в результате инсульта. Для многих известие стало неожиданным, так как госпитализация не освещалась в прессе, не обсуждались и проблемы со здоровьем заслуженного артиста.

Иван Колесников пошел по стопам отца, став актером. Он унаследовал от знаменитого родственника не только талант, но и яркие черты лица и даже привычку убирать волосы рукой. А еще, как и папа, он стал верным семьянином — вот уже 21 год женат на художнице по костюмам Лине Раманаускайте. Пара растит трех дочерей Евдокию, Веру и Лизавету.

Дети и вдова заслуженного артиста Мария Великанова, тоже художница, дочь знаменитого архитектора Александра Великанова, не комментируют свою утрату. Иван Колесников в эксклюзивном интервью 5-tv.ru лишь подтвердил кончину отца, отказавшись от обсуждения подробностей. А позже опубликовал трогательное видео.

Ранее 5-tv.ru писал о жизненном и творческом пути Сергея Колесникова.