Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC; 5-tv.ru

Президент Украины признался, что имеет при себе огнестрельное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что имеет при себе пистолет. Об этом он рассказал 29 апреля в документальном фильме журналиста Дмитрия Комарова.

Зеленский заявил, что умеет пользоваться огнестрелом. Оружие у него на случай, если «придется отстреливаться».

«У меня есть [пистолет при себе]. Я умею [стрелять]», — сказал президент Украины.

Зеленский подтвердил, что тренируется в стрельбе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Зеленского совершила непростительную ошибку, подмочив его репутацию на Западе.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.