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Важно знать, что помощь бывает экстренной и неотложной. Их нужно уметь различать.

Скорую помощь нужно вызывать, только если состояние больного составляет угрозу для его жизни. Также есть неотложная помощь — за ней можно обратиться в определенных случаях, когда состояние тяжелое, но не угрожает жизни.

Во всех остальных случаях нужно записаться на прием в поликлинику. По номеру 103 можно не только вызвать медиков на дом, но и запросить консультацию врача по телефону. Специалист подскажет, какая бригада требуется, как долго ее придется ждать и какую помощь можно оказать на месте.

В случае отсутствия средств на счете или сим-карты в телефоне, набирайте 112 — это общий номер для вызова скорой, полиции или МЧС.

Диспетчеру надо сообщить:

Информацию о ситуации; Свой номер телефона; Адрес; Свою фамилию; Если известно, ФИО больного, его возраст и дату рождения.

От момента звонка до прибытия экстренной бригады должно пройти не больше 20 минут, для неотложной помощи — до 120 минут.

Экстренная помощь необходима при:

Потере сознания; Отсутствии пульса или дыхания; Асфиксии — удушье; Кровотечении, которое не удается остановить; Родах или угрозе выкидыша; Инфаркте или инсульте; Серьезных травмах;

Неотложную помощь вызывают при:

Высокой температуре при ОРВИ; Пищевом отравлении; Повышение артериального давления; Обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни.

Вам не имеют права отказать в вызове скорой по причине вашего местонахождения или отсутствия с собой паспорта и полиса ОМС.