В каких случаях нужно немедленно вызывать скорую помощь — инфографика
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Важно знать, что помощь бывает экстренной и неотложной. Их нужно уметь различать.
Скорую помощь нужно вызывать, только если состояние больного составляет угрозу для его жизни. Также есть неотложная помощь — за ней можно обратиться в определенных случаях, когда состояние тяжелое, но не угрожает жизни.
Во всех остальных случаях нужно записаться на прием в поликлинику. По номеру 103 можно не только вызвать медиков на дом, но и запросить консультацию врача по телефону. Специалист подскажет, какая бригада требуется, как долго ее придется ждать и какую помощь можно оказать на месте.
В случае отсутствия средств на счете или сим-карты в телефоне, набирайте 112 — это общий номер для вызова скорой, полиции или МЧС.
Диспетчеру надо сообщить:
- Информацию о ситуации;
- Свой номер телефона;
- Адрес;
- Свою фамилию;
- Если известно, ФИО больного, его возраст и дату рождения.
От момента звонка до прибытия экстренной бригады должно пройти не больше 20 минут, для неотложной помощи — до 120 минут.
Экстренная помощь необходима при:
- Потере сознания;
- Отсутствии пульса или дыхания;
- Асфиксии — удушье;
- Кровотечении, которое не удается остановить;
- Родах или угрозе выкидыша;
- Инфаркте или инсульте;
- Серьезных травмах;
Неотложную помощь вызывают при:
- Высокой температуре при ОРВИ;
- Пищевом отравлении;
- Повышение артериального давления;
- Обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни.
Вам не имеют права отказать в вызове скорой по причине вашего местонахождения или отсутствия с собой паспорта и полиса ОМС.