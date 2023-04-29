В каких случаях нужно немедленно вызывать скорую помощь — инфографика

Игорь Рязов 34
Эксклюзив

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Важно знать, что помощь бывает экстренной и неотложной. Их нужно уметь различать.

Скорую помощь нужно вызывать, только если состояние больного составляет угрозу для его жизни. Также есть неотложная помощь — за ней можно обратиться в определенных случаях, когда состояние тяжелое, но не угрожает жизни.

Во всех остальных случаях нужно записаться на прием в поликлинику. По номеру 103 можно не только вызвать медиков на дом, но и запросить консультацию врача по телефону. Специалист подскажет, какая бригада требуется, как долго ее придется ждать и какую помощь можно оказать на месте.

В случае отсутствия средств на счете или сим-карты в телефоне, набирайте 112 — это общий номер для вызова скорой, полиции или МЧС.

Диспетчеру надо сообщить:

  1. Информацию о ситуации;
  2. Свой номер телефона;
  3. Адрес;
  4. Свою фамилию;
  5. Если известно, ФИО больного, его возраст и дату рождения.

От момента звонка до прибытия экстренной бригады должно пройти не больше 20 минут, для неотложной помощи — до 120 минут.

Экстренная помощь необходима при:

  1. Потере сознания;
  2. Отсутствии пульса или дыхания;
  3. Асфиксии — удушье;
  4. Кровотечении, которое не удается остановить;
  5. Родах или угрозе выкидыша;
  6. Инфаркте или инсульте;
  7. Серьезных травмах;

Неотложную помощь вызывают при:

  1. Высокой температуре при ОРВИ;
  2. Пищевом отравлении;
  3. Повышение артериального давления;
  4. Обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни.

Вам не имеют права отказать в вызове скорой по причине вашего местонахождения или отсутствия с собой паспорта и полиса ОМС.

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