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Бытует мнение, что нужно пить много воды, а также свежевыжатых соков и смузи. Есть и другие мифы о здоровом образе жизни.

Многие люди все еще верят множеству мифов о правильном образе жизни. При этом некоторые из популярных привычек не только бесполезны, но могут даже нанести вред организму.

Например, врачи не поддерживают распространенное мнение о необходимости пить много воды. Здоровому человеку при расчете дневной нормы лучше пользоваться простой формулой — 30 миллилитров воды на килограмм массы тела. Пить можно в любое время, в том числе и во время еды. Предпочтение лучше всего отдать чистой воде, а не другим напиткам.

Свежевыжатые соки и смузи стоит употреблять вместо десерта или между приемами пищи, но ни в коем случае не натощак. Их ежедневное потребление не должно превышать 150 миллилитров.

Во время прогулки специалисты рекомендуют ориентироваться не на количество шагов, а на время активности. Взрослым людям от 18 и до 64 лет нужно уделять умеренной аэробной физической активности не менее 150-300 минут в неделю. В случае интенсивной нагрузки — не менее 75-150 минут.

При этом долгое хождение может заменить на бег, езду на велосипеде, плавание, йогу или фитнес. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями сначала необходимо получить консультацию врача, чтобы правильно выбрать норму и тип нагрузки.