Врач назвал опасные последствия бессонницы. А вы могли это представить?

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

По словам сомнолога Алексея Мелехина, через несколько суток без сна человек теряет связь с реальностью.

Длительная бессонница не только выбивает человека из сил, но и имеет более опасные последствия — от мании преследования до галлюцинаций. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru предупредил врач-психиатр и сомнолог Алексей Мелехин.

По его словам, первые тревожные звоночки после бессонных ночей — раздражительность и слабость. Чаще это наблюдается уже через сутки.

«Человек становится капризным, появляются моторные изменения, трясутся руки. Если человек не спит больше двух суток, начинаются изменения в памяти и работоспособности», — пояснил собеседник.

Мелехин отметил, что в сомнологии есть такое понятие, как микросны. Что это такое, как раз хорошо знают люди, давно не бывавшие в объятиях Морфея.

«То есть, когда человек функционирует днем, он как будто проваливается в сон. Граница между сном и бодрствованием практически размывается», — объяснил эксперт.

А дальше — больше: через три-пять дней круглосуточного бодрствования человек начинает терять связь с реальностью. Паранойя уже не где-то на горизонте, а старательно набивается в друзья и с ней на пару — галлюцинации.

«Человек думает, что за ним следят или его не понимают. <…> Вместе с этим могут появиться галлюцинации, когда кажется, что как будто кто-то трогает, кто-то сзади стоит, кто-то смотрит — такие параноические проявления», — добавляет сомнолог.

При этом случаются и звуковые галлюцинации — словно кто-то звонит в дверь или пришло сообщение на телефон, появляется невроз ожидания. Вместе с этим дает сбой сердчечно-сосудистая система, появляются урологические проблемы. Все это — повод обратиться к специалисту, подчеркивает собеседник.

По его словам, иногда бессонница — это симптом какого-либо недуга, который в первую очередь требует лечения.

О проблемах со сном недавно рассказала в своих соцсетях певица Ольга Бузова. По ее словам, это случилось в результате тяжелых рабочих будней. Последнее время знаменитости удается погрузиться в сон лишь на 15 минут и то не дома. Чаще всего — во время съемок, в машине или самолете. Дома же сна у нее ни в одном глазу.

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