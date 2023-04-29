Сопротивление бесполезно, плыви по течению: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 мая

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На этой неделе произойдет смена сезона и месяца по китайскому календарю Пора закупаться кондиционерами и переходить на диету, состоящую из мороженого.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Первая неделя мая идеально подходит для майских праздников — четыре дня из семи рекомендовано ничего не делать, а три оставшихся включают в себя субботу и воскресенье. Энергии говорят с нами ультимативно прямым текстом — сопротивление бесполезно, лучший выбор — плыть по течению.

Предстоящая неделя примечательна еще и тем, что на ней произойдет смена сезона и месяца по китайскому календарю. Пятого мая в мир придет энергия сезона Огня и наступит первый месяц сезона — месяц Змеи. Температуры и скорости будут повышаться, так что пора-пора закупаться кондиционерами и переходить на диету, состоящую из мороженого.

Понедельник, 1 мая. Инь Земля на Козе

5-tv.ru

Понедельник будет днем равновесия. Не астрономического — энергетического. Это значит, что все, что вы будете делать в понедельник, будет приходить к балансу. Для кого-то это покажется благом, а для тех, кто мечтает переломить ход событий, наоборот.

Лучшее, что можно сделать в понедельник — уехать в отпуск на всю ближайшую неделю. Но если вам такое не светит, то постарайтесь сильно важного на этот день не планировать. Энергии располагают к медленному, спокойному времяпрепровождению. Возьмите за основу лозунг — работая — отдыхай! Неплохо может пойти все, что связано с планированием. Земляные энергии дня помогают людям хозяйственным, рачительным, имеющим запас эмоциональной и физической прочности.

Точно не стоит в понедельник заниматься юридическими делами, разводами и разделами имущества. Вообще не надо ввязываться в любой спор или соревнование — выиграть будет очень сложно.

Для Людей с Быком в карте понедельник может стать несколько нервным. Это не надолго.

Вторник, 2 мая. Ян Металл на Обезьяне

Фото: 5-tv.ru

Вторник ожидается ни рыба ни мясо. Энергии дня будут хаотичными и противоречивыми. Будет трудно что-то не просто осуществить, а даже спланировать. Окружающие могут проявлять чудеса прокрастинации и умения избегать ответственности. Личные батарейки тоже могут существенно просесть. Короче не день, а что-то невразумительное.

Чтобы избежать серьезных ошибок, не ожидайте от вторника слишком многого. Не планируйте судьбоносного и закладывайте дополнительные ресурсы на вероятные задержки и нестыковки. Лучшее занятие на вторник — рутина. Ей точно стоит заняться, она никогда не заканчивается.

Во вторник также имеет смысл быть более аккуратными и внимательными с деньгами и документами. Контролируйте личное пространство и не проявляйте излишнего доверия к незнакомцам.

Люди с Тигром в карте могут быть особенно чувствительными к неблагоприятным аскетам дня.

Среда, 3 мая. Инь Металл на Петухе

5-tv.ru

Среда пройдет под знаком столкновения энергий Петуха дня и Кролика года. Насколько сильным будет воздействие зависит от личной карты бацзы, но генерально — столкновение это всегда большая возможность разрушения.

Метафизически, разрушение, слом, это расчистка пространства перед приходом нового. Для тех, кто готов к такому восприятию, мелкие организационные занозы среды будут незаметны, а те, кто держится за привычное и не готов отпускать, вот тех может немного поштормить.

На бытовом уровне среда может проявиться нестыковками, опозданиями, срывами и прочими неприятностями. На этом фоне особенно не стоит ввязываться в экстремальные истории, высока вероятность получения травм.

На Кроликов негативные аспекты дня могут давить с усиленной мощью. Поберегите свои нервы и здоровье.

Четверг, 4 мая. Ян Вода на Собаке

Фото: 5-tv.ru

Четверг, не удивляйтесь, тоже будет днем столкновения-разрушения. На этот раз символа дня Собаки и символа месяца Дракона. От греха подальше не планируем на этот день что-то важное-судьбоносное и продолжаем отдыхать.

Вместе с тем, в энергиях дня заложена возможность продавливания застрявших ситуаций и застопорившихся дел. Поэтому если у вас есть куда давить и вы точно понимаете, что вам это в итоге принесет — осуществляйте свой план в четверг, так вам еще и энергии помогут.

Остальные — делают рутину и расслабляются. Не планируем на четверг встречи с партнерами, не подписываем контрактов, не идем на важные презентации, не берем и не даем в долг, а также не раздаем обещания.

Для Собак, помимо эмоциональных встрясок, день может принести неплохую энергию для шопинга. Не держитесь за кошелек, Собаки, идите тратьте.

Пятница, 5 мая. Инь Вода на Свинье

Фото: 5-tv.ru

Пятница будет быстрой, яркой и эмоциональной. Энергии Воды придадут желания общаться, а сочетание с энергией Огня может сделать людей более вспыльчивыми и чувствительными. Плюс в пятницу произойдет смена сезона и месяца, а это всегда некий хаос и неопределенность. Традиционная рекомендация для таких периодов — быть аккуратней и не рисковать.

Посвятите пятницу легкому общению и не обязательным встречам. Посиделки с близкими друзьями, семейный ужин, прогулка на природе, посещение театров и выставок — маст-хэв этой пятницы. Главное — не стройте больших ожиданий ни от себя ни от других.

Не стоит в пятницу лезть в экстрим любого рода — от скалолазания до рискованных сделок. Не надо бы начинать стройку и ремонт. Свадьбы и долгие путешествия также могут быть под прицелом неувязок и опозданий.

Люди со Змеей в карте в пятницу могут взрываться от переизбытка эмоций. И если им самим это может быть норм, то окружающие вряд ли будут счастливы от таких аттракционов.

Суббота, 6 мая. Ян Дерево на Крысе



Фото: 5-tv.ru

Суббота настает и ура — наконец-то базцы обещает исключительно благоприятный день. Первый на этой неделе. Обязательно воспользуйтесь возможностью и проведите его с максимальной пользой.

Планируйте на субботу все, что откладывали на «более благоприятную дату». Важные встречи и свидания, переезды, начало нового проекта и обучения. День исключительно благоприятен для свадеб и помолвок, переговоров с партнерами, налаживания отношений с важными для вас людьми. Харизма проявится даже у тех, кто ее никогда не имел.

В эту субботу хорошо начинать лечение и проходить диагностические процедуры. Большие и малые покупки также будут под благосклонным надзором энергий. Можно будет развернуться на полную катушку.

Для людей с Лошадью в карте день может показаться излишне суматошным.

Воскресенье, 7 мая. Инь Дерево на Быке

5-tv.ru

Воскресенье также обещает выйти весьма симпатичным. Если вы что-то важное не успели сделать субботу — можно смело переносить планы на воскресенье. Дела будут спориться, люди улыбаться, энергии будут вам помогать.

День благоприятен для налаживания взаимоотношений, сложных разговоров и переговоров. Устраивайте в воскресенье свидания, проведите встречи и переговоры. Посиделки со старыми друзьями и обед в кругу семьи тоже пройдут без сучка и задоринки. И Бык символ дня и Дракон — символ месяца — земные знаки, поэтому очень любят вкусно поесть, так что, планируя досуг обязательно учтите и кулинарную составляющую.

Хорошо в воскресенье лечиться, заниматься домашними делами, ремонтами, переездами. Не стоит разрушать постройки и начинать юридические дела. Рискованные финансовые сделки тоже могут быть под неблагоприятным прогнозом.

Люди с Козой в карте в воскресенье почувствуют легкость и желание танцевать. Даже если раньше никогда это не делали.

Удачной вам всем недели!