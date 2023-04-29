Умер заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Юрий Королев

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Выдающемуся спортсмену было 60 лет.

Заслуженный мастер спорта Советского Союза по спортивной гимнастике Юрий Королев умер на 61-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации спортивной гимнастики.

Юрий Королев считается одним из лучших в своем деле за всю историю существования гимнастики. При этом, к сожалению, ему так и не выпал шанс стать Олимпийским чемпионом. И дело вовсе не в том, что не хватило профессионализма — речь идет о серьезной травме накануне Игр, которая заставила забыть о мечте.

В 1988 году Королев получил разрыв ахиллова сухожилия. Дальнейшие тренировки были просто невозможны.

На счету Юрия Королева аж девять титулов «Чемпион мира».

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