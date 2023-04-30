Фото, видео: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence; ВКонтакте / vladimirkireev; 5-tv.ru

Обнаружение бумаг о субмарине HMS Anson в туалете питейного заведения демонстрирует степень разложения западного общества, отметил Владимир Киреев.

Оставление секретных документов об атомной подводной лодке HMS Anson в туалете британского паба нельзя назвать уникальной ситуацией. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Владимир Киреев.

Утеря важных государственных бумаг превратилась в регулярную практику в Великобритании, заявил эксперт. Он напомнил, что ранее члены парламента и сотрудники разведки уже оставляли их в пабах и общественном транспорте.

«Это не уникальная ситуация. Уникальная ситуация — то, что вчерашняя мировая держава, гегемон начала XX века докатился до состояния, когда ее государственные служащие теряют документы во время пьянок», — отметил Владимир Киреев.

По его словам, в Великобритании именно такие люди принимают важные решения по внешней политике. В частности, о степени вовлеченности в конфликт на Украине и поставок ей снарядов с обедненным ураном.

«Мы имеем дело не только с опасными людьми, но и с людьми безответственными», — заявил политолог.

Владимир Киреев добавил, что такая ситуация характерна не только для Великобритании. Например, недавно Минобороны США столкнулось с крупнейшей утечкой в своей истории из-за наличия доступа к секретным документам у 22-летнего офицера и геймера Джека Тейшейры. Он слил их не потому, что был шпионом или идейным активистом, а ради развлечения.

«Это стало общей нормой. Деструктивные процессы, которые проходят в западном обществе, касаются и противоречивых мировоззренческих взглядов, и отсутствия дисциплины, и хаоса в государственной политики. Он пронизывает все сферы западного общества», — подытожил политолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что палата представителей обязала власти США раскрыть число американских военных на Украине. Причиной этого стали сведения из утекших документов Пентагона.