Жителей столичного региона предупредили о многоволновых заморозках

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Какой будет погода на майских праздниках?

Майские дни хоть и считаются по-настоящему весенними, но об устойчивой теплой погоде речи пока не идет. Эксперты центра погоды «Фобос» предупреждают жителей центральных регионов России, в частности, столичного, о многоволновых заморозках.

«По нашим прогнозам, уже ближайшей ночью температура воздуха в Москве опустится до 0…+2 градусов, в столичном регионе и в соседних областях до −2 градусов, а на севере и востоке Центрального округа и до −3 градусов», — отмечали эксперты.

Как сообщает URA.RU, неприятные погодные сюрпризы могут ожидать и тех, кто находится далеко от Москвы. Так, например, по данным метеорологов, столбик термометра будет балансировать в Челябинской области, где сегодня выпал град.

Если кто-то надеется погулять на улице с размахом на 9 Мая, то обольщаться также не стоит. URA.RU пишет, что погода будет совершенно неустойчивой в ближайшие дни. В отдельных областях России могут быть сильные дожди, грозы и даже снег. А все из-за бушующих циклонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Москвы впервые за всю весну услышали раскаты грома.