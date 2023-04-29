Секунда, и его не стало: момент жесткого ДТП с автобусом в Петербурге попал на видео

Момент жесткого ДТП с автобусом в Петербурге попал на видео — смотреть

Фото, видео: www.globallookpress.com / msk_today/ vk.com; 5-tv.ru

Страшная авария произошла на трассе, ведущей в Петергоф. На месте работают спасители.

Один человек погиб в результате жесткого ДТП с легковым автомобилем и пассажирским автобусом на трассе в Петербурге. Момент аварии попал на видео. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры.

В настоящий момент на месте ЧП работают спасатели и стражи порядка. Известно, что среди пострадавших — четыре человека из автобуса. Он двигался по маршруту № 103, когда легковушка вылетела на встречу и произошел смертельный удар.

В беседе с ТАСС источник в экстренных службах прокомментировал ситуацию так.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, четыре пассажира автобуса пострадали, среди них девочка 12 лет и юноша 17 лет, а также две женщины», — уточнил собеседник агентства.

Погибший — водитель иномарки. Причину трагедии и точного виновника аварии установит следствие.

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