Звезда Playboy Мария Лиман заявила о нападении возле собственного дома
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Кто желал смерти девушке и было ли это нападение спланированным?
Знаменитая красотка российского шоу-бизнеса, звезда журналов Maxim и Playboy Мария Лиман пожаловалась на нападение. Как сообщает издание dni.ru, все якобы произошло прямо во дворе дома в Лондоне, где проживает девушка.
Брюнетка отметила, что преступник выхватил у нее телефон из рук, напугав до ужаса. Лиман призналась, что кричала в оцепенении. Позднее выяснилось: правоохранители злоумышленника так и не поймали. Конечно, компенсировать ущерб от причиненного ущерба никто не стал.
Лиман заявила, что столица Британии, где ей пришлось проживать, может считаться настоящим криминальным регионом. Звезда отметила, что нападали на нее неоднократно.
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