«Петь невозможно»: Елена Ваенга сообщила о серьезной болезни

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Российская певица отменила свои концерты. Что с ней произошло?

Востребованная певица Елена Ваенга окружила себя поддержкой поклонников и попросила у них понимания в тяжелый момент. Артистка в своем личном блоге сообщила, что снова заболела и перенесла концерты в Апатитах, Мончегорске и Мурманске. Певица написала, что через три-четыре дня узнает новые даты выступлений.

«Простите меня, пожалуйста, дорогие зрители. Я опять заболела. Петь невозможно», — написала Елена Ваенга в своем личном блоге.

К посту исполнительница шансона прикрепила фотографию, на которой видны симптомы болезни. На кадрах видно, что у артистки покрасневшие щеки и слезящиеся глаза. Ваенга добавила, что искренне извиняется перед своими поклонниками. Фанаты отнеслись с пониманием к неприятной ситуации и поддержали певицу в комментариях.

«Главное здоровье! Выздоравливайте»

«Выздоравливайте, Лена! Набирайтесь сил и берегите себя»

«Леночка, главное здоровье! Берегите себя, сил Вам! А мы подождем!», — написали подписчики Ваенги.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Ваенга перенесла затянувшеюся болезнь.