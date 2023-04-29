Слава имеет последствия: как сложились судьбы главных героев «Большой перемены»

Фото: Кадр из сериала «Большая перемена», 1972 г.

Кононов умер в нищете, Леонов скончался перед спектаклем «Поминальная молитва», а дочь Збруева не смогла простить отцу измены матери. Почему судьба была так жестока?

История о молодом историке Несторе Петровиче, который добровольно ушел работать в вечернюю школу с возрастными учениками, покорила весь Советский Союз, пишет StarHit.ru. Фильм «Большая перемена» получил всесоюзную любовь. Несмотря на то, что исполнители главных ролей изначально посчитали сюжет несерьезным, а диалоги наивными и нереалистичными. Киноленте исполняется 50 лет, и в честь юбилея вспоминаем ярких актеров и их биографии.

Михаил Кононов — Нестор Петрович

Михаил Кононов — Нестор Петрович. Кадр из сериала «Большая перемена», 1972 г

Скептически отнесся к сценарию картины Михаил Кононов. Он называл текст несуразным, а ситуации в фильме — фантасмагорическими.

Первоначально главную роль должен быть сыграть Андрей Мягков, но актер поставил условие взять в ленту свою жену Анастасию Вознесенскую, что не устроило режиссера картины Алексея Коренева.

К моменту проб, актер успел засветиться в таких картинах, как «До свидания, мальчики» и «Начальник Чукотки». Именно «Большая перемена» стала его звездным часом в кино. Позже артист сыграл писаря Яшку в «Финисте — Ясном соколе», военкора в фильме «Двадцать дней без войны» и пирата в «Гостье из будущего». Однако, к сожалению, карьеру Кононова испортили личные драмы.

Все началось с того, что мама артиста не признала его жену Наталью. Конфликт между любимыми женщинами актера оборвался на трагической ноте: Мария Владимировна покончила с собой. На фоне драмы Конов срывал свою агрессию на супруге, несмотря на то, что она посвятила ему все время, отказавшись от друзей и карьеры.

В 90-е работы не было, поэтому Михаил Иванович открыл собственную студию, где учил молодых актеров. Одна из воспитанниц, 18-летняя Рита, обманом хотела заполучить квартиру стареющего мэтра, и лишь проницательность и здравый рассудок Натальи вовремя спас семью от банкротства. Инцидент артист воспринял как тяжелейший удар: Кононов сильно сдал, постоянно попадал в больницу. Лишь роль в фильме «В круге первом» ненадолго помогла ему выйти из депрессии.

Затем недуги стали обрушиваться один за другим: тромбофлебит, инфаркты, воспаление легких. Никто, кроме Натальи, не навещал больного в клинике. Летом 2007-го он слег с пневмонией, денег на лекарства не было, здоровье подорвали сердечные приступы.

Звезды «Большой перемены» не стало в 67.

Александр Збруев — Григорий Ганжа

Александр Збруев — Григорий Ганжа. Кадр из сериала «Большая перемена», 1972 г.

Звезда «Ленкома» стал известен в 60-е, когда сыграл в картине «Мой младший брат». А после образа своенравного Ганжи, Збруев стал настоящей знаменитостью. Потом в его фильмографии были такие картины, как «Романс о влюбленных», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Бедная Саша» и даже небольшая роль в «Содержанках».

Харизматичный и обаятельный, Збруев никогда не страдал от недостатка женского внимания. Первую любовь он встретил рано — брак с Валентиной Малявиной закончился после аборта и измены актрисы. Впоследствии Валентину осудили за убийство сожителя, она страдала от алкогольной зависимости, ослепла и умерла в пансионате, где ее ни разу не навестил Александр Викторович. Впрочем, знаменитость объяснил, что не мог видеть во что превратилась его бывшая супруга.

В 60-х Збруев женился на Людмиле Савельевой, которая подарила ему дочь Наталью. Но счастливый брак разрушился после измены актера с Еленой Шаниной. У артиста родилась внебрачная дочь — Татьяна.

Людмила простила мужа и никогда не комментировала служебный роман. А старшая дочь Наташа восприняла измену отца тяжело. Было мнение, что у нее начались серьезные проблемы с психикой: нервный срыв, а в нулевые она подожгла квартиру.

Александр Викторович опровергал сплетни, отмечая, что Наташа интроверт и редактор, который работает по ночам.

Евгений Леонов — Степан Леднев

Евгений Леонов — Степан Леднев. Кадр из сериала «Большая перемена», 1972 г.

Еще в 40-е актер выступал в театре, однако известность пришла к нему после выхода в 1961 году картины «Полосатый рейс». То, что слава пришла к актеру достаточно поздно — не расстраивало актера. Он радовался, что его голос звучит в «Винни-Пухе», а зрители обожают героев «Джентльменов удачи», «Афони», «Обыкновенного чуда» и «Кин-дза-дза!»

Поздней оказалась и сильная любовь актера: на гастролях в Свердловске он встретил студентку педагогического училища Ванду Стойлову, которая стала его женой и матерью сына Андрея. Семейная жизнь была трудной, актер болел, в конце 80-х он перенес инфаркт и клиническую смерть.

Еще одной неудачей для звезды «Большой перемены» стал кинокризис в 90-х. Тогда Леонову пришлось играть в проходных картинах и он больше сосредоточился над работой в театре. В 1994 году актер собирался на спектакль, как вдруг упал и скончался на месте из-за того, что оторвался тромб. Зрители не стали сдавать билеты на «Поминальную молитву». И в память об ушедшем 67-летнем кумире стояли на морозе с зажженными свечами.

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