«Адекватные и зеркальные»: какие меры примет РФ в ответ на действия Польши

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По мнению эксперта, Польша очень хочет сейчас обострить отношения с Россией для своих целей.

Москва должна ответить на действия поляков и эти меры будут адекватными. Такое мнение выразил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Андрей Кошкин.

По его словам, Польша постоянно пытается решить свои проблемы за счет России. И вот налицо действия, которые совершили сегодня в Варшаве с русской школой. Примет ли Москва хоть какие-то меры? Эксперт считает, что да, но не жесткие.

© РИА Новости / РИА Новости; ruptly.tv; 5-tv.ru

«Меры будут адекватные и зеркальные», — говорит Кошкин.

Также он добавил, что Польша сейчас обостряет отношения с Россией еще для одной цели.

«Чтобы создать себе комфортное отношение в Европе, а также возглавить некую конгломерацию от моря до моря, которую они хотят называть Речь Посполитая», — заключил политолог.

До этого в здании российского посольства в Варшаве на улице Келецкой ворвались полицейские. Они повесили на ворота цепь с замком, заблокировав вход. Данная школа — дипломатический объект и дипломатическая недвижимость, которую российское посольство использует с 1953 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как посол России Андреев отреагировал на взлом русской школы поляками.