Компенсируют ущерб? Россия попросила ОАЭ проверить имущество Блиновской

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Скандального блогера отправили под домашний арест. По версии следствия, звезда задолжала государству почти миллиард рублей.

Российские власти направили запрос в ОАЭ, чтобы выяснить, каким имуществом за границей владеет скандальный блогер Елена Блиновская. В настоящий момент женщина проходит обвиняемой по уголовному делу о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Подробности дела ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Агентство отмечает, что недвижимость и любое другое заграничное имущество Блиновской почти наверняка пойдет на погашение ее огромных задолженностей. Представители Елены пока не комментируют ситуацию.

«Мать всех инфоцыган», как называют Блиновскую в сети, отправили под домашний арест 28 апреля. По версии следствия, незадолго до этого звезда пыталась сбежать из России в Белоруссию. Куда могла ехать дальше — никому не известно. После задержания Елена постоянно ухмылялась и вела себя расслабленно, словно надеясь, что никакого наказания за возможный проступок не получит. Сейчас она находится под домашним арестом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое наказание может грозить Елене Блиновской за серьезное преступление.