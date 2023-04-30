Мистика Урала: экс-силовик рассказал о четырех загадочных местах

Фото: © РИА Новости / Мария Плотникова

Регион, где ходят истории про призрак невесты и таинственных великанов.

Местные жители Урала и профессиональные туристы считают, что на севере региона расположены самые необычные таинственные места, где до появления цивилизации жили древние люди, верящие в колдовство и духов. Бывший полицейский Владимир, который стал профессиональным путешественником, рассказал URA.RU о главных мифах Урала.

Топ-4 самых таинственных места:

4 место. Скала Семь братьев

Они находятся недалеко от Верх-Нейвинска, приезжие туристы приходят туда и слушают легенды о таинственном отряде великанов. Согласно легенде, скала была домом богов, гнев которых мог навлечь беду на туриста.

Скала Семь братьев. Instagram* / ekb_obl

3 место. Загадочный тагильский лес

Это локация, куда редко ходят туристы из-за происходящих там странных событий. Лес находится в районе Исинского тракта в Нижнем Тагиле. Экс-силовик рассказывает, что один из его друзей сломал там ногу, а другой упал на сухое дерево и чуть не напоролся глазом на сук. Местные жители очень часто теряются там.

Загадочный тагильский лес. www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

2 место. Золотые ворота

Так называют скалу в форме двух арок, расположенных на берегу реки Вижай. Ходят слухи, связанные с древними манси, которые использовали «ворота» как место ритуалов.

Золотые ворота. Instagram* / nikitqqqaa

«Честно говоря, это одно из самых мистических мест, что я видел. Ощущение, что там только вчера молились язычники, и тишина звенящая. Даже птицы не поют», — отмечает путешественник Владимир.

1 место. Стародражный пруд

Он расположен в Кушвинском городском округе и считается самым мифическим местом. Бывший полицейский рассказывает, что во время рыбалки на пруду, проснулся ночью и решил подышать воздухом, но увидел над водой полупрозрачный силуэт, напоминающий очертания человека. Потом Владимир узнал, что в это место часто ходила девушка, которая рассталась со своим парнем, и покончила жизнь самоубийством.

Стародражный пруд в Кушвинском городском округе. ВКонтакте / kushva

Таинственные места есть в каждом регионе России, о которых вам подробней могут рассказать опытные туристы, путеводители или местные жители.

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