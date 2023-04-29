Эти страны ждут волны экстремальной жары: ученые забили тревогу

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Исследователи сообщили, что многие государства скоро пострадают от аномальной жары.

В ближайшие десять лет страны Центральной Америки, Афганистан и Папуа-Новую Гвинею накроют волны экстремальной жары. Такой вывод сделали британские ученые из Университета Бристоля.

В журнале Nature Communications опубликовали исследования, в котором сообщили, что из-за социальной и экономической нестабильности перечисленные страны с трудом переживут экстремальную жару. В статье отметили, что развитые государства тоже пострадают, так как не привыкли к высоким температурам.

Речь идет о плотно заселенных окрестностях Пекина и о частях Центральной Европы. Авторы научной работы рекомендовали лидерам стран готовиться к катаклизмам, даже если предварительные прогнозы положительные.

«Хорошая подготовка спасает жизни. Мы наблюдали, как самые неожиданные волны жары по всему миру приводили к смертям десятков тысяч от сердечно-сосудистых заболеваний», – заключил один из авторов работы Дэнн Митчел.

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