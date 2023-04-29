Увидеть Париж и умереть: у мужчины остановилось сердце на Эйфелевой башне

Фото: www.globallookpress.com / Fabrice Cateloy

Мужчине прооперировали сердце прямо на втором этаже достопримечательности.

У мужчины остановилось сердце прямо во время посещения главной достопримечательности Парижа — Эйфелевой башни. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Как только приехали медики, они приняли решение проводить операцию прямо на втором этаже башни, так как ситуация была критическая. Удивительно, но мужчину провели сложнейшую операцию или, как его еще называют — специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента.

Это помогло продлить ему жизнь и доставить спустя пару часов в больницу.

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