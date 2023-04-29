Доминирование и унижение: какой сигнал поляки подали захватом русской школы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kacper Kirklewski; 5-tv.ru

Взлом дверей произошел совершенно внезапно. Людям приказали покинуть здание и заблокировали выход.

Главной причиной захвата здания школы при посольстве РФ в Польше стало желание страны унизить Москву. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил директор Института современного государственного развития и политолог Дмитрий Солонников.

По его мнению, на данный момент Польша решает несколько задач: тактическую, констратегическая историческую.

«Польской элите нужно постоянно демонстрировать свою победу над Россией. Выгнали русских учеников из школы — унизили их — победили Россию. Сделали какое-то гадкое заявление — Россия не ответила — вот опять победили Россию. Они демонстрируют свою силу и наглость», — рассказал эксперт.

Стратегическая цель поляков — увеличение влияния страны.

«Уже выставлен счет Германии на триллион евро, обозначены претензии на земли Украины, обозначено доминирование бывшей группе восточно-европейских стран и есть попытка поставить под свой контроль Словакию, Венгрию и Чехию», — продолжает Солонников.

Он добавил, что историческая задача Польши — победа, чтобы получить компенсацию за все столетия унижений.

«Германия должна быть ослаблена, Россия уничтожена, других стран нет, Польша, находящаяся под прикрытием США, будет лидером Европы», — говорит эксперт.

Это и есть тот результат, который виден в текущих политических событиях. До этого в здании российского посольства в Варшаве на улице Келецкой ворвались полицейские. Они повесили на ворота цепь с замком, заблокировав вход.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как посол России Андреев отреагировал на взлом русской школы поляками.