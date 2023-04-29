Зеленский подпишет новый договор с американской делегацией

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Киев получит 25 миллионов долларов от США. Этот вклад должен помочь малому и среднему бизнесу Украины.

Делегация из США прилетела в Киев, чтобы подписать инвестиционный договор. Об этом 29 апреля сообщила американский посол в Украине Бриджит Бринк.

Женщина в социальной сети Twitter написала, что рада приветствовать делегацию в Киеве.

Бриджит Бринк пояснила, что миссия дипломатов заключается в том, чтобы заключить договор с президентом Владимиром Зеленским об инвестировании в малый и средний бизнес Украины 25 миллионов долларов.

Посол заявила, что нужно действовать быстро. Таким образом, экономика Украины сможет не только выживать, но и развиваться.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз выделит дополнительный миллиард евро на экстренное восстановление Украины. По оценке ЕК, Украине нужно 411 миллиардов евро на восстановление экономики.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия не намерена мириться с условиями Украины по прокачке аммиака.