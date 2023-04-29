«Кто это тут у нас?» — Лиза Моряк показала дочь от режиссера Сарика Андреасяна
Актриса Моряк показала фото дочери, рожденной от режиссера Сарика Андреасяна
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Малышка вылитая копия звездного отца.
Недавно актриса Лиза Моряк впервые стала мамой. Она родила девочку Элизабет от режиссера Сарика Андреасяна. В отличие от супруги мужчина стал папой в третий раз. Семья Андреасянов часто публикует фото малышки, не скрывая лица ребенка.
Так, в Instagram* звездная мама опубликовала фото малышки, которая очень похожа на своего отца.
«А кто это тут у нас такой чистенький?» — подписала фотографию Моряк.
Малышка, закутанная в полотенце, с удивлением смотрит прямо в камеру и пускает слюни.
Дочь Лизы Моряк — Элизабет.
О своей беременности Лиза Моряк оповестила общественность в октябре 2022 года. А 19 февраля на свет появилась Элизабет. Уже через месяц после рождения дочери счастливые родители устроили первую фотосессию, не боясь завистливых взглядов и порчи подписчиков.
Влюбленные поженились после трех лет отношений в прошлом году. Для Андреасяна брак стал вторым, от первого у режиссера есть двое сыновей.
Прежде Моряк рассказала, что у них появилась няня, так как артистка не хочет прощаться со светской жизнью и желает скорее вернуться к съемкам. Однако в последнее время актриса все чаще показывает фотографии в социальной сети, где она нянчит девочку самостоятельно или вместе с молодой бабушкой — Анной Мороз.
Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер Сарик Андреасян называет свою дочь принцессой Элизабет.
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